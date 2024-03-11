Мужчину из Ивановской области подозревают в финансировании ВСУ

Мужчину из Ивановской области подозревают в финансировании вооруженных сил Украины. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону, в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Сотрудники спецслужб пришли к выводу, что 31-летний фигурант отправлял криптовалюту украинскому националистскому объединению, которое было признано на территории России террористическим. Состоящие в этой организации люди в составе вооруженных сил Украины противостоят войскам РФ и войскам нацгвардии. Подозреваемого в незаконной деятельности отправили в следственный изолятор на два месяца.

Ранее дипломат Ульянов сообщил о том, что вооруженные силы Украины постоянно пытаются атаковать АЭС России. По словам представителя РФ при международных организациях в Вене, в первую очередь речь идет о Курской АЭС, по линиям электропередачи которой неприятель и предпринимает попытки нанести удар.