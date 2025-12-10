Мужчину, который заколол вилами своего отца, арестовали на два месяца в Рузе

Суд в Рузе арестовал мужчину, который избил и заколол вилами своего отца. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Преступление было совершено в ночь на 7 декабря. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил отца по голове. После этого он нанес ему ранения вилами и ножами. От полученных травм тот скончался.

На мужчину завели уголовное дело об убийстве. Суд заключил его под стражу на срок два месяца.

