Мужчину, который заколол вилами своего отца, арестовали на два месяца в Рузе
Фото: [t.me/Mos_obl_sud]
Суд в Рузе арестовал мужчину, который избил и заколол вилами своего отца. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.
Преступление было совершено в ночь на 7 декабря. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил отца по голове. После этого он нанес ему ранения вилами и ножами. От полученных травм тот скончался.
На мужчину завели уголовное дело об убийстве. Суд заключил его под стражу на срок два месяца.
