В Подольске вынесли приговор женщине, обвиняемой в смерти детей по неосторожности

В Подольске суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум своим детям по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, утром 23 сентября 2025 года она покинула квартиру на Флотском проезде и оставила в ней двоих мальчиков в возрасте двух и четырех лет. В результате неосторожного обращения детей с источником горения там произошел пожар, они погибли в результате отравления угарным газом.

Суд приговорил их мать к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он удовлетворил гражданский иск отца детей о возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

