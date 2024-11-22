Мужчину, который застрелил охотника в Талдоме, арестовали

В Подмосковье заключили под стражу мужчину, который застрелил охотника в лесу Талдома. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

Так, городской суд Талдома принял решение об аресте злоумышленника на срок до 18 января следующего года.

Семнадцатого ноября мужчина выстрелил в двоих человек, которые охотились в лесном массиве. Один из них выжил, но был доставлен в учреждение здравоохранения с ранением. Второй от полученного ранения скончался на месте.