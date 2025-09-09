Мужчину осудили на 11 лет за убийство трансгендера в Ленобласти

В Ленинградской области вынесен судебный приговор мужчине, признанному виновным в убийстве трансгендера*. Как сообщили «Ленте.ру» представители региональной прокуратуры, подсудимый получил 11 лет лишения свободы. Его действия квалифицированы по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

Согласно материалам дела, которые были рассмотрены в суде, в период с 26 по 28 февраля некий Даниил Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной на проспекте Авиаторов Балтики, в ходе возникшей ссоры с 26-летней жертвой, являвшейся транссексуалом*, нанес последнему множественные удары — не менее 19 — кулаками в область лица, а также наносил удары ногами по голове и различным частям тела. В результате полученных повреждений потерпевший скончался.

Затем преступник, используя кухонный нож, расчленил тело убитого и, действуя совместно со своей супругой, упаковал останки в пакеты и чемоданы. С целью сокрытия следов совершенного преступления он вывез эти останки в Невский район и затем скрылся с места происшествия.

После совершения злодеяния обвиняемые, стараясь не привлекать к себе внимания, покинули город и направились в Петрозаводск. Там они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По решению суда Даниил Кузнецов приговорен к 11 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.