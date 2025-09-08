Кровавая драма в Петербурге — парень убил 15-летнюю подругу

Трагедия разыгралась в Санкт-Петербурге. В апарт-отеле обнаружено тело юной девушки без признаков жизни. Об этом также сообщило РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по городу.

В Санкт-Петербурге произошло трагическое происшествие. В апарт-отеле на Витебском проспекте нашли тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным следствия, молодой человек пригласил знакомую девушку в номер, где между ними возник конфликт.

В результате ссоры он нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась. После этого подозреваемого госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует ход расследования.

Ранее мужчина вонзил нож в спину студента возле университета.