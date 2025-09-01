Мужчину осудили за избиение девушки в центре Москвы

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 (Хулиганство) и 119 (Угроза убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела, рассмотренным судом, 27 июля 2024 года Джабраил Алиев, находясь на лестничной площадке жилого дома на Берсеневской набережной, грубо нарушил общественный порядок и, в присутствии свидетеля, с целью запугивания толкнул девушку, в результате чего она ударилась о стену. Затем подсудимый нанес ей не менее двух ударов в область головы и не менее десяти ударов по рукам.

Впоследствии, находясь в одном из служебных помещений того же здания, он высказал потерпевшей угрозы физической расправы, которые, учитывая продолжающееся насилие, были восприняты ею как реальные.

По решению суда, Алиев был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального ущерба в размере полумиллиона рублей.

