Мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков, задержали в подмосковном Серпухове

Сотрудники ДПС совместно с полицейскими из УМВД России «Серпуховское» задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Госавтоинспекторы на 101 км автодороги М-2 «Крым» для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением сорокасемилетнего жителя города Орел. При беседе с полицейскими водитель заметно нервничал и постоянно оглядывался, тогда сотрудники полиции приняли решение провести досмотр транспортного средства.

Так, в самом автомобиле и в багажном отделении были обнаружены и изъяты четыре свертка и две коробки с неизвестным порошкообразным веществом, стеклянные трубки, мобильные телефоны и банковские карты. Согласно заключению эксперта, в двух из изъятых свертках находилось наркотическое средство — эфедрон, общим весом примерно килограмм.

Удалось установить, что злоумышленник за денежное вознаграждение должен был перевезти изъятый наркотик в Орел для помещения его в тайник. В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ.