Мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств, задержали в Дмитровском округе

Сотрудники полиции задержали в Дмитровском городском округе сорокапятилетнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе обыска частного дома, принадлежащего злоумышленнику, полицейские обнаружили и изъяли: мешок из непромокаемой ткани с веществом растительного происхождения, электронные весы, систему вентиляции, ультрафиолетовые лампы, а также конструкцию гроубокса для выращивания рассады.

Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество растительного происхождения является каннабисом (марихуаной). Задержанный мужчина рассказал, что хранил наркотики для личного употребления, а оборудование для культивирования заказал через интернет.

В отношении подозреваемого следователем было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. А Дмитровским городским судом фигуранту дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.