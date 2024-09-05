Мужчину, подозреваемого в краже имущества из гаража, задержали в Талдомском городском округе

Сотрудники уголовного розыска задержали в Талдомском городском округе задержали местного жителя, ранее судимого за кражу, подозреваемого в краже имущества из гаража на триста тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник перелез через забор и проник на территорию одного из участков в поселке Вербилки. Открыв незапертый гараж, он похитил из него четыре велосипеда, две пары горнолыжных ботинок, лыжи, снегоуборочную машину и электропилу.

Примечательно, что правонарушитель несколько раз возвращался на место преступления для того, чтобы забрать понравившиеся ему вещи. Сумма причиненного ущерба составила более трехсот тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий. При обыске его жилища оперативники обнаружили похищенное имущество. А талдомским районным судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.