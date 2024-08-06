Мужчину, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков, задержали в подмосковном Королеве

Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Королев в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого шестидесятилетнего жителя Челябинской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что во время задержания мужчина находился в автомобиле иностранного производства. Так, в ходе личного досмотра злоумышленника, а также под капотом транспортного средства полицейскими обнаружены и изъяты пять свертков с порошком светлого цвета весом более двух килограммов.

Задержанный пояснил, что знакомый предложил ему перевезти наркотик в Екатеринбург и сделать там тайник-закладку для дальнейшего сбыта. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. А Королевским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне стало известно, что к восьми годам колонии приговорили мужчину за покушение на убийство в Реутове.