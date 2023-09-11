Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержали в подмосковном Подольске

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали двадцатилетнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что злоумышленника заметили, рядом с лесом, расположенным вблизи поселка Леспроект. Он вел себя подозрительно, в связи с чем полицейские приняли решение о его личном досмотре. В рюкзаке гражданина правоохранители обнаружили и изъяли 400 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, общим весом более 600 граммов.

Согласно заключению эксперта, порошок, находящийся в двух свертках, содержит наркотическое средство — героин. Со слов задержанного, наркотики он забрал из тайника в Подольске и должен был перевезти их для дальнейшего сбыта в Тамбов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Ожидается, что остальная часть изъятого будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела.