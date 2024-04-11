Мужчину, подозреваемого в серии краж из частных домов и бытовок, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Лобне ранее неоднократно судимого тридцатишестилетнего жителя Подмосковья, подозреваемого в совершении четырех краж на общую сумму более полумиллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в вечернее время злоумышленник приехал на личном автомобиле к садовому товариществу вблизи деревни Чашниково в городском округе Химки. Припарковав машину, он нашел дом, где отсутствовали хозяева, отжал профлист металлического забора, и пролез на территорию участка. После чего фомкой повредил стену строительной бытовки и похитил оттуда лодочный мотор, стоимостью которого составила более двухсот тысяч рублей.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали злоумышленника по месту жительства в городском округе Лобня.

Примечательно, что в ходе расследования удалось установить причастность задержанного к совершению трех аналогичных краж из частных домов на территории Химок, откуда он похитил бытовую технику, личные вещи и инструменты. При обыске квартиры злоумышленника была изъята часть похищенного имущества, остальное он уже успел продать, а полученные деньги потратить на личные нужды.