Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, задержали в Жуковском

Сотрудники полиции задержали ранее судимого тридцатитрехлетнего жителя Раменского городского округа, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Удалось установить, что злоумышленник заходил в подъезды многоквартирных домов следом за жильцами, затем обходил лестничные клетки и похищал велосипеды, оставленные владельцами без присмотра. Таким образом, ему удалось присвоить три транспортных средства, общая сумма ущерба составила сто тридцать тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Со слов задержанного, все похищенное имущество он продал неизвестным людям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Ранее стало известно, что около 270 килограммов наркотиков изъяли у иностранца в подмосковном Наро-Фоминске.