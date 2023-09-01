Около 270 килограммов наркотиков изъяли у иностранца в подмосковном Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца почти триста килограммов наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа» .

Она уточнила, что всего было изъято около двухсот семидесяти килограммов наркотических средств. Других подробностей не приводится.

По данным Mash, полицейские остановили в Наро-Фоминске автомобиль, за рулем которого находился мужчина. При обыске его машины и дома было обнаружено почти триста килограммов героина стоимостью примерно 2,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что двоих мужчин приговорили к семнадцати годам строгого режима за организацию нарколаборатории в подмосковном Чехове.