Около 270 килограммов наркотиков изъяли у иностранца в подмосковном Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца почти триста килограммов наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа».
Она уточнила, что всего было изъято около двухсот семидесяти килограммов наркотических средств. Других подробностей не приводится.
По данным Mash, полицейские остановили в Наро-Фоминске автомобиль, за рулем которого находился мужчина. При обыске его машины и дома было обнаружено почти триста килограммов героина стоимостью примерно 2,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что двоих мужчин приговорили к семнадцати годам строгого режима за организацию нарколаборатории в подмосковном Чехове.