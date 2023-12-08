Мужчину, подозреваемого в серийном мошенничестве, задержали подмосковные полицейские

Полицейские из подмосковных Химок задержали пятидесятичетырехлетнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве под предлогом инвестирования. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что еще в прошлом году злоумышленник в одном из мессенджеров создал каналы, где предлагал услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов на бирже. Клиентов он уговаривал вложить их денежные средства и начать зарабатывать на фондовом рынке.

Доверчивые граждане передавали ему крупные суммы денег для дальнейшего инвестирования. Однако, взятые на себя обязательства, злоумышленник так и не выполнил. По одной и той же схеме мужчина обманул четверых жителей из Москвы, Екатеринбурга, а также Нижегородской области. Так, общая сумма ущерба составила более двух с половиной миллионов рублей.

В результате розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в Москве. Задержанный пытался скрыться от правосудия, сменив в ноябре текущего года фамилию. Со слов правонарушителя, часть денежных средств он проиграл на бирже, а остальное потратил на личные нужды.

Ранее стало известно, что в Богородском городском округе задержали местного жителя, который похитил деньги с карты пенсионерки.