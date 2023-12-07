В Богородском округе задержали местного жителя, который похитил деньги с карты пенсионерки

В Богородском округе задержали местного жителя, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 81 года, которая сообщила о краже денег с карты. Сумма материального ущерба составила более 42 тысяч рублей.

Похитителя задержали. Им оказался местный житель в возрасте 59 лет. Мужчина рассказал, что нашел карту на улице и совершил по ней ряд покупок в магазинах.

На жителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.