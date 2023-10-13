Мужчину, подозреваемого в серийном мошенничестве, задержали в Жуковском

Сотрудники уголовного розыска в городском округе Жуковский задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя, который обманывал граждан, желающих арендовать жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник в интернете разместил объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в одном из домов на улице Чкалова. Затем он под видом собственника встречался с клиентами, показывал им жилье и брал предоплату за первый месяц, а также залог. После чего выдавал квартиросъемщикам фиктивный договор, ключ от входной двери и просил прийти их на следующий день.

А затем аферист просто переставал выходить на связь, а выданный им ключ не подходил к замку. Таким образом, ему удалось обмануть двоих жителей Подмосковья на общую сумму более восьмидесяти тысяч рублей.

По данным фактам следователем были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Оказалось, что квартира, которую он якобы сдавал, принадлежит его родственникам.

Ранее стало известно, что подросток на питбайке пострадал при столкновении с легковушкой в Домодедово.