Подросток на питбайке пострадал при столкновении с легковушкой в Домодедово

В подмосковном Домодедово произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщила пресс-служба отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городскому округу.

На Новотелеграфной улице столкнулись легковой автомобиль и питбайк, которым управлял подросток. Авария случилась накануне. Водитель питбайка получил травмы.

По факту произошедшего начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в городском округе люберцы столкнулись маршрутка и такси. В результате пострадали восемь человек, четверо из них были госпитализированы.