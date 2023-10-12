Подросток на питбайке пострадал при столкновении с легковушкой в Домодедово
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
В подмосковном Домодедово произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщила пресс-служба отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городскому округу.
На Новотелеграфной улице столкнулись легковой автомобиль и питбайк, которым управлял подросток. Авария случилась накануне. Водитель питбайка получил травмы.
По факту произошедшего начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в городском округе люберцы столкнулись маршрутка и такси. В результате пострадали восемь человек, четверо из них были госпитализированы.