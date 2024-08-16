Мужчину, подозреваемого в совершении серии краж из супермаркетов, задержали в подмосковном Подольске

Участковые из Подольска по подозрению в совершении серии краж задержали двадцатидевятилетнего уроженца Калининградской области, ранее судимого за аналогичные преступления. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник на протяжении месяца пять раз приходил в сетевые супермаркеты, незаметно складывал продовольственные товары в свой рюкзак или прятал под одежду, после чего, не оплачивая их, беспрепятственно покидал магазины.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и по месту временного проживания в Подольске задержали подозреваемого в совершении преступления. Задержанный пояснил, что похищенное продавал на улице неизвестным гражданам, получая по 100 рублей за каждый реализованный товар.

Ранее стало известно, что в Лобне арестовали владельца гостиницы, где в результате пожара погибли два человека.