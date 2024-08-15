В Лобне арестовали владельца гостиницы, где в результате пожара погибли два человека

В Лобне арестовали собственника гостиницы, где в результате пожара погибли два человека. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Как отметили в Прокуратуре Московской области, 43-летний мужчина был заключен под стражу на срок до 12 октября.

Возгорание произошло в жилом доме на Железнодорожной улице. После его ликвидации госпитализировали двоих человек в тяжелом состоянии. Впоследствии они скончались. Еще три человека получили травмы.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что владелец дома использовал его как гостиницу. Мужчина сдавал жилые помещения в аренду, при этом они не отвечали требованиям правил пожарной безопасности.