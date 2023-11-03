Мужчину, подозреваемого в совершении серии краж, задержали в подмосковном Раменском

Двадцатичетырехлетнего жителя подмосковного Раменского задержали по подозрению в краже девяти велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что в течение месяца злоумышленник проникал в подъезд жилого дома, расположенного на улице Северное шоссе, и похищал велосипеды, оставленные без присмотра. Таким образом правонарушитель совершил девять краж. Общий ущерб от его противоправных действий составил более двухсот тысяч рублей.

Однако десятый велосипед ему не удалось похитить, так как одна из жительниц дома в этот момент смотрела в камеру видеонаблюдения, установленную на лестничной площадке, и вызвала сотрудников полиции. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника, и доставили его в территориальное подразделение.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Задержанный пояснил, что похищенные велосипеды он сдавал в скупку, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Так, в одном из ломбардов удалось изъять шесть велосипедов, которые в последствии вернули законным владельцам.

Ранее стало известно, что двое мужчин предстанут перед судом за организацию нарколаборатории в Раменском городском округе.