Двое мужчин предстанут перед судом за организацию нарколаборатории в Раменском округе

Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконном обороте синтетических наркотиков.

Двое мужчин совместно с соучастниками оборудовали нарколабораторию в нежилом строении в Раменском округе. Преступная деятельность была пресечена в сентябре прошлого года. Правоохранители изъяли из незаконного оборота около двадцати пяти килограммов наркотических средств, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Дело по существу рассмотрит Московский областной суд.

Ранее сообщалось, что житель Клина получил тюремный срок за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.