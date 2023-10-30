Мужчину, похитившего дорогостоящий автомобиль, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции из подмосковных Химок задержали двадцатичетырехлетнего жителя Раменского, который похитил автомобиль стоимостью около девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник в сети Интернет нашел объявление о продаже автомобиля иностранного производства. Договорившись с женщиной-продавцом о встрече, он подъехал в г.о. Химки и сообщил, что денежные средства для приобретения машины ему должен привезти родственник.

Находясь около иномарки, аферист попросил посмотреть ключ от машины, поинтересовавшись на каком расстоянии он работает. После этого он обошел автомобиль и передал ключ обратно владелице. Затем покупатель и продавец проследовали в отделение банка. Правонарушитель сообщил, что подъехал его родственник и ему необходимо встретить его на улице. Когда продавец через некоторое время направилась за ним, то не обнаружила свое транспортное средство на парковке.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления по месту его проживания в Раменском. Возле его дома было обнаружено похищенное имущество, которое возвратили заявителю. Задержанный пояснил, что при осмотре автомобиля он подменил ключ на заранее приобретенный на маркетплейсе. Похищенное транспортное средство он планировал продать.

Ранее стало известно, что в Химках задержали двоих школьников, которые избили сверстника.