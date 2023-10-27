В Химках задержали двоих школьников, которые избили сверстника

В Химках задержали двоих школьников, избивших своего сверстника. Как сообщили в ГСК СКР по Подмосковью, задержанные являются братьями. Подросткам по четырнадцать лет.

По данным ведомства, молодые люди, находясь на территории школы, грубо нарушали общественный порядок. Кроме того, они избили другого подростка такого же возраста. Мальчику нанесли удары в область головы и туловища.

Подростков задержали. Им предъявлено обвинение в хулиганстве. Сейчас с молодыми людьми проводится работа по закреплению доказательств, полученных в рамках расследования. Решается вопрос о заключении школьников под стражу.