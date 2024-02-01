Мужчину, похитившего телефон с прилавка продуктового магазина, задержали в Королеве

Сотрудники уголовного розыска из подмосковного Королева по горячим следам задержали неоднократно судимого 40-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник, находясь в магазине, заметил на прилавке мобильный телефон, принадлежащий продавцу. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, мужчина незаметно взял его и положил в карман. После этого вышел из торговой точки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Примечательно, что в течение суток подозреваемый в совершении преступления был установлен, после чего задержан сотрудниками полиции рядом с местом жительства. В ходе обыска, задержанного полицейскими изъято похищенное имущество, которое в дальнейшем будет возвращено законному владельцу.