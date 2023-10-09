Мужчину, причастного к краже велосипедов, задержали в Сергиевом Посаде

Сотрудники уголовного розыска по Сергиево-Посадскому городскому округу задержали ранее судимого за кражу 31-летнего жителя Владимирской области, подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, расположенных на улице Воробьевской, откуда похищал велосипеды, которые были оставлены без присмотра. Так, он успел совершить две кражи на общую сумму сорок пять тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий полицейские установили и задержали по месту проживания подозреваемого в совершении противоправных действий. Задержанный прояснил, что все похищенное имущество он продал в скупку в городе Александрове, а вырученные деньги затем потратил на личные нужды.

Ранее стало известно, что два человека погибло в Подмосковье из-за столкновения электрички и автомашины.