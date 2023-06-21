Восемь детей погибли на водоемах Подмосковья с начала лета

Восемь несовершеннолетних погибли на водоемах Московской области с начала лета, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

Накануне в Воскресенске в реке Нерская утонула одиннадцатилетняя девочка. Она проводила время у водоема вместе с подругой. Взрослых рядом не было. Также известно, что ребенок не умел плавать и купался в непредназначенном для этого месте.

За день до этого аналогичный случай произошел в Щелково. Восьмилетний мальчик без разрешения родителей ушел с соседкой и ее детьми купаться на реку Клязьма. Ребенок не умел плавать. Он утонул, выскользнув из спасательного круга.

В ведомстве призвали не допускать бесконтрольные прогулки детей вблизи водоемов.

Ранее сообщалось, что в реке Городня в Волоколамске утонул семнадцатилетний подросток.