Мужчину с коктейлем Молотова задержали у здания правительства Владимирской области
Фото: [Официальный telegram-канал Правительства Владимирской области]
Возле здания правительства Владимирской области начался пожар. Его причиной могли стать бутылки с коктейлем Молотова, брошенные мужчиной. Власти региона сообщили, что злоумышленника задержали.
Изначально в Сети сообщили, что пожар начался из-за брошенных коктейлей Молотова. Это подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах. Также стало известно, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров у здания.
«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», — сообщает правительство региона.
Метателя бутылок задержали. Ему не удалось осуществить свои неправомерные планы.
Baza отмечает, что бутылка с горючей смесью изначально попала в здание, но отскочила не разбившись и попала в машину. По предварительной информации, это был автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений.
Все детали и обстоятельства выяснят правоохранители.
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