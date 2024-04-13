Мужчину с коктейлем Молотова задержали у здания правительства Владимирской области

Возле здания правительства Владимирской области начался пожар. Его причиной могли стать бутылки с коктейлем Молотова, брошенные мужчиной. Власти региона сообщили, что злоумышленника задержали.

Изначально в Сети сообщили, что пожар начался из-за брошенных коктейлей Молотова. Это подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах. Также стало известно, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров у здания.

«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», — сообщает правительство региона.

Метателя бутылок задержали. Ему не удалось осуществить свои неправомерные планы.

Baza отмечает, что бутылка с горючей смесью изначально попала в здание, но отскочила не разбившись и попала в машину. По предварительной информации, это был автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений.

Все детали и обстоятельства выяснят правоохранители.

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