В Данкове студентка хотела поджечь военкомат

По информации следователей, 17-летняя девушка, которая учится на первом курсе Данковского агропромышленного техникума, сама сделала несколько бутылок с коктейлем Молотова. Сама студентка является последовательницей движения «Колумбайн»*.

14 марта девушка запланировала использовать эти бутылки для поджога здания военного комиссариата, расположенного на улице Карла Маркса.

На данный момент, по информации издания, студентка находится в областной психиатрической больнице. 21 марта СУ СК по региону возбудил в отношении нее уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (УК РФ Статья 205.1).

Ранее мы сообщали, что жительницу Крыма сотрудники ФСБ задержали при подготовке теракта на железной дороге. Отмечалось, что 24-летняя девушка намеревалась поджечь релейный шкаф по указанию украинских спецслужб.

16 марта ФСБ сообщила о задержании планировавшего по наводке СБУ теракты на Транссибе гражданина РФ. Отмечалось, что мужчину завербовали во время его пребывания во Львове.

*признано террористическим в России и запрещено