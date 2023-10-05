Мужчину убило током от водопроводной трубы в собственной квартире в Подольске

В подмосковном Подольске местного жителя убило током в ванной собственной квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По информации издания, тело 29-летнего мужчины обнаружил его родственник. Труп лежал возле водонапорного стояка. По данным СМИ, уже установлено, что причиной смерти стал именно удар током.

Трагедия случилась в квартире на улице Гайдара. По данным журналистов, сейчас обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье.