Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

Мальчик 2010 года рождения скончался от удара током. Тело ребенка с признаками электротравмы обнаружили на крыше электрички Купавна — Москва.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что тело подростка обнаружили, когда электропоезд стоял на подмосковной платформе «Никольская». Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время проводятся допросы очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник скончался из-за резкого повышения температуры при ОРВИ.