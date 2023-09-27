Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье
Фото: [пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России]
Мальчик 2010 года рождения скончался от удара током. Тело ребенка с признаками электротравмы обнаружили на крыше электрички Купавна — Москва.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В ведомстве уточнили, что тело подростка обнаружили, когда электропоезд стоял на подмосковной платформе «Никольская». Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время проводятся допросы очевидцев.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник скончался из-за резкого повышения температуры при ОРВИ.