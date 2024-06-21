Мужчину, ударившего ножом собаку, задержали полицейские в подмосковных Химках

Сотрудники уголовного розыска задержали в Химках тридцатисемилетнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животными и угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на ул. Академика Грушина, причинил ножевое ранение собаке, а также угрожал посетителям и сотрудникам торгового центра предметом, похожим на нож. Местными жителями животное было доставлено в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления по месту своего проживания. Он пояснил, что, находясь в помещении магазина, почувствовал угрозу жизни от лежащей на полу собаки и умышленно нанес ей удар ножом. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты 4 ножа, 6 аэрозольных перцовых баллончиков, мобильные телефоны и пневматический пистолет с металлическими пулями.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 и статьей 119 УК РФ. Оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.