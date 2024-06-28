Мужчину, укравшего два велосипеда, задержали в Серебряных Прудах

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи задержали в Серебряных Прудах ранее судимого 45-летнего местного жителя. Об этом стало известно благодаря пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник заметил два велосипеда, которые стояли возле дорожного знака, тогда повредив удерживающее устройство, он их и похитил. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские смогли установить личность подозреваемого в совершении противоправного деяния, после чего он был оперативно задержан. Похищенное имущество оперативники обнаружили во дворе дома по месту жительства задержанного.

Мужчина пояснил, что краденые велосипеды планировал сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.