Мужчину, укравшего квадроцикл, задержали полицейские в подмосковном Подольске

Сорокасемилетнего жителя Ростовской области задержали по подозрению в совершении кражи квадроцикла на сумму около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник в сети Интернет нашел объявление о продаже квадроцикла. Договорившись с продавцом о встрече, он подъехал к гаражному кооперативу, расположенному на улице Октябрьский проспект. Там правонарушитель попросил дать возможность самостоятельно проехать на транспортном средстве, чтобы оценить его состояние и технические характеристики. Получив согласие, мужчина уехал на квадроцикле и обратно не вернулся, после чего владелец обратился в полицию.

Отмечается, что злоумышленника оперативно задержали по месту его временного проживания в городе Видное. Возле дома обнаружено и изъято похищенное имущество, которое возвратили заявителю. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Ранее стало известно, что полицейские задержали по горячим следам поджигателя флага России в Химках.