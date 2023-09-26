Полицейские задержали по горячим следам поджигателя флага России в Химках

Сотрудники полиции задержали по горячим следам 26-летнего мужчину, который поджег государственный флаг России на входе в спорткомплекс в Химках.

Задержанный оказался жителем Калужской области, сообщила начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, поджег флаг с помощью зажигалки и жидкости для розжига. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали в Раменском супружескую пару, которая подозревается в распространении наркотиков.