Мужчину, укравшего три велосипеда, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Жуковский в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии краж задержали 46-летнего мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Стало известно, что, злоумышленник в дневное время похищал велосипеды, оставленные владельцами у социальных объектов без присмотра. Таким образом, он совершил три кражи на общую сумму почти сорок тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и по месту проживания в городе Раменское задержали подозреваемого в совершении противоправных действий. Задержанный пояснил, что похищенное имущество он сдал в скупку, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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