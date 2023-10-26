Мужчину в Клину приговорили к девяти годам за незаконный оборот наркотиков

В Клину мужчину приговорили к тюремному сроку за покушение на незаконный оборот наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что мужчина и его соучастники собирались реализовать на территории Подмосковья и других регионов страны кокаин в особо крупном размере.

Деятельность преступника пресекли весной этого года. Тогда правоохранители изъяли свыше девяти килограммов запрещенных веществ.

Злоумышленник был приговорен к девяти годам колонии строгого режима.