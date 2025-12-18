Музыкант в московском ресторане случайно ударил женщину крышкой рояля по затылку

В центре Москвы произошел необычный и травмоопасный инцидент: посетительница престижного ресторана Bosco Prive, расположенного на Красной площади, получила серьезное ранение головы. По информации Telegram-каналов, причиной стала крышка рояля, которая сломалась и отпружинила в сторону гостьи.

Сообщается, что женщину посадили за столик в непосредственной близости от музыкального инструмента. В тот момент, когда музыкант открыл крышку рояля, чтобы начать игру, она неожиданно сломалась и с силой ударила посетительницу в затылок. Пострадавшая позже вспоминала, что после удара находилась в состоянии шока, а схватившись за голову, поняла, что она сильно кровоточит.

Ситуацию усугубило то, что, по словам женщины, в заведении не оказалось аптечки для оказания первой помощи, и сотрудники якобы предложили ей в качестве антисептика воспользоваться водкой до приезда бригады скорой помощи. Медики госпитализировали потерпевшую в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где ей наложили швы.

После того как женщина подала заявление в правоохранительные органы, с ней связался представитель ресторана. Однако, по ее версии, вместо полноценных извинений и компенсации ей было предложено лишь получить комплимент от заведения и скидку на следующий визит.