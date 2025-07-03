МВД: число россиян, ежегодно погибающих в ДТП, сократилось на 20%

В России удалось снизить количество жертв дорожно-транспортных происшествий на 20%. Это стало возможным благодаря реализации программы «Безопасность дорожного движения», о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Стоит отметить, что улучшение ситуации в этой области стало возможным благодаря комплексному подходу, реализованному в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является частью национального проекта «Безопасные качественные дороги» и завершился в конце предыдущего года.

"В России удалось сократить число ежегодно погибающих в ДТП людей на 20%", - рассказали в пресс-службе.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что в России уже более двух десятилетий применяется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и сокращению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Принимаются меры для защиты всех участников дорожного движения.

Также, по информации от представителей ведомства, происходит улучшение законодательной базы, устанавливаются правила для владельцев дорог, а также развивается система фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью фото- и видеоматериалов.

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