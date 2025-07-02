В подмосковных Химках организовали профилактический рейд «Детское кресло»

Сотрудники Госавтоинспекции Химок вместе с 1-м батальоном 1-го полка ДПС Северный провели профилактический рейд «Детское кресло», направленный на выявление нарушений правил перевозки юных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

«Наша главная задача — напомнить родителям о важности использования детских удерживающих устройств, которые в случае ДТП могут спасти жизнь и здоровье ребенка», — рассказала инспектор по пропаганде БДД лейтенант полиции Ангелина Врабие.

В рамках рейда водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, вручили информационные листовки и светоотражающие аксессуары для детей. Напомним, что в Химках проводят и другие акции о важности соблюдения ПДД. Среди них — «Безопасный двор», «Ремень безопасности», «Мото» и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.