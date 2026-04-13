МВД назвало главные признаки взлома аккаунтов в мессенджерах

Министерство внутренних дел России предупредило о распространенных признаках мошеннической активности в мессенджерах и напомнило о мерах защиты, позволяющих избежать взлома аккаунтов и финансовых потерь. В пресс-центре МВД России сообщили ТАСС , что ряд характерных сигналов может указывать на попытку взлома аккаунта или мошеннические действия в мессенджерах.

По информации ведомства, насторожить должны уведомления о входе с нового устройства, сообщения о подозрительной активности или требования срочно подтвердить учетную запись, особенно если они сопровождаются просьбой перейти по ссылке или ввести код из СМС.

Также в МВД обратили внимание на подозрительные сообщения от знакомых аккаунтов. К таким признакам относятся неожиданные просьбы проголосовать, открыть файлы, перевести деньги или подтвердить личность, а также отправка ссылок на скачивание программ или исполняемых файлов.

Для повышения безопасности специалисты рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию, использовать надежные пароли и отключить автоматическую загрузку медиа. Кроме того, пользователям советуют не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения из неофициальных источников.

В ведомстве подчеркнули, что при получении подозрительных сообщений следует связаться с отправителем по другому каналу связи, чтобы убедиться в их подлинности.

Если аккаунт был скомпрометирован или произошел перевод средств, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы или банк по официальным каналам связи.

До этого сообщалось, что юрист объяснила, чем грозит средний палец сотруднику ГАИ.