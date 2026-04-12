Юрист объяснила, чем грозит средний палец сотруднику ГАИ

Демонстрация оскорбительных жестов, в том числе среднего пальца, может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Юристы предупреждают, что подобные действия в адрес представителей власти квалифицируются строже и могут закончиться штрафами или исправительными работами.

Адвокат Ольга Шушминцева сообщила в беседе с ТАСС, что неприличный жест, адресованный сотруднику ГИБДД, полиции, судье или другому представителю власти, может быть расценен как публичное оскорбление при исполнении служебных обязанностей. В таком случае применяется статья 319 УК РФ, предусматривающая наказание в виде штрафа либо исправительных работ.

По ее словам, подобная практика существует давно, а доказательства могут включать показания свидетелей, потерпевшего и экспертные заключения о характере жеста. Дополнительно могут использоваться записи с камер видеонаблюдения и дорожных комплексов, фиксирующих не только движение транспорта, но и происходящее вокруг.

Юрист уточнила, что в бытовых ситуациях оскорбительные жесты также подпадают под ответственность. В таких случаях действия могут квалифицироваться по статье о нарушении норм уважения и достоинства, что влечет административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Она добавила, что к ответственности могут привлекаться любые вменяемые граждане старше 16 лет, а примеры подобных правонарушений варьируются от дорожных конфликтов до личных ссор.

