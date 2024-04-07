В Подмосковье задержали повара, которую подозревают в убийстве мужа

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области информирует, что в подмосковских Химках задержали 32-летнюю местную жительницу. У следствия есть основания полагать, что она убила своего мужа.

Инцидент произошел 6 апреля. Супруги находились в своей квартире. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, согласно предварительным данным, женщина нанесла колото-резаное ранение. Орудием стал нож.

«От полученной травмы мужчина скончался на месте», — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются сбором доказательной базы: проводят опросы, направили материалы в лабораторию, изъяли отпечатки рук, обуви. Нож также стал важной уликой. Отпечатки подозреваемой будут сравнивать со следами на ноже, если таковы будут обнаружены.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что супруги работали вместе в кафе. Мужчина был шеф-поваром, а его жена — поваром.

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