МВД предложило упростить оформление документов при задержании пьяного водителя

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на упрощение процедуры оформления случаев задержания водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

Отмечается, что это предложение в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель законопроекта заключается в оптимизации работы уполномоченных должностных лиц. На данный момент из-за существующих норм при задержании пьяного водителя сотрудникам полиции необходимо составлять от трех до пяти протоколов.

Согласно нынешнему законодательству, как минимум два протокола — об отстранении водителя от управления и о задержании транспортного средства — обязательно формируются в каждом случае. Однако анализ правоприменения выявил, что в ряде ситуаций данная процедура является избыточной и может быть упрощена без потери эффективности в борьбе с пьянством за рулем.

Согласно официальным данным, в 2023 году количество дел об административных правонарушениях, связанных с вождением в пьяном виде и отказом от медицинского освидетельствования, достигло 441,7 тыс.

В среднем, уточняют эксперты, на составление одного такого документа уходит около пяти минут, поэтому сокращения количестве составляемых протоколов может сэкономить примерно 36,8 тыс. рабочих часов в год. Кроме того, уменьшение числа составляемых протоколов может привести к снижению затрат на приобретение бланков.

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