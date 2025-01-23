У музыканта L'One обнаружили 173 штрафа за нарушения ПДД

Российский музыкант и рэпер Леван Горозия (L'One) накопил 173 штрафа за нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщил Mash. Штрафы также включают в себя нарушение скоростного режима и неуплату парковки.

По информации источника, немалую долю этих штрафов насобирала супруга певца Анна. Всего в автопарке Левана есть три машины — Chevrolet Camaro в расцветке «Бамблби» (как у героя «Трансформеров»), Range Rover, преимущественно на котором музыкант колесит по Москве, а также BMW X7 — любимая машина жены.

Согласно данным Mash, на Chevrolet накопился 31 штраф за нарушение ПДД, на Range Rover — 18 штрафов, на BMW X7 — 124 штрафа.

Примечательно, что большинство правонарушений зафиксированы именно на BMW, и, как выяснилось, многие из них относятся к нарушению скоростного режима и созданию потенциально опасных ситуаций на дороге. Отмечается, что Горозия уже потратил более 100 тыс. руб. на оплату штрафов.

Ранее сообщалось, что долг сбежавшего из России актера Артура Смольянинова* превысил 200 тыс. руб.

*Минюстом РФ признан иноагентом; в России внесен в перечень террористов и экстремистов.