МВД предупредило о новой схеме мошенников с газовым оборудованием

Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). Как сообщает МВД, преступники звонят гражданам и, ссылаясь на изменения в законодательстве 2023 года, предлагают заключить договор с якобы специализированной организацией. Об этом сообщает ТАСС .

Мошенники утверждают, что по новым правилам нужно оформить техобслуживание газового оборудования, и называют «номер талона» для перезаключения договора. Затем они предлагают посетить фишинговый сайт, где жертва должна ввести свои личные данные. После этого на телефон приходит уведомление, а в дальнейшем мошенники звонят снова, просят продиктовать код из СМС, что является шагом для кражи личных данных.

Далее схема переходит в привычное русло. Злоумышленники начинают убеждать граждан в том, что их деньги находятся в опасности, и требуют перевести средства на «безопасный счет».

Представители МВД отмечают, что этот вид мошенничества развивается по стандартному сценарию, когда участники «сделки» оказываются в руках фальшивых «правоохранителей» или «проверяющих» из разных ведомств.

Специалисты советуют гражданам быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам и сообщениям, а также проверять информацию через официальные каналы, чтобы избежать потери денежных средств.

Ранее в Екатеринбурге мужчина лишился более 3 млн рублей, решив купить машины.