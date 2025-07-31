Аферисты заставили жертву кататься на такси с десятками миллионов наличкой

Жительница Югры стала жертвой изощренной мошеннической схемы, лишившись миллионов рублей. Как сообщает muksun.fm, одного из участников аферы удалось задержать прежде, чем он забрал очередную сумку с деньгами северянки.

Афера началась с банального звонка от «почтового работника», попросившего продиктовать код из СМС. Затем на связь вышли лже сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, утверждавшие, что аккаунт женщины на «Госуслугах» взломали и используют в преступных целях. Для убедительности мошенники вышли на видеосвязь в форме и с фальшивыми удостоверениями.

Поверив обману, потерпевшая совершила немыслимое — проехала 200 километров на такси из своего города в Сургут, чтобы передать деньги через курьера. Первая посылка содержала 47 миллионов рублей. Когда аферисты потребовали остаток средств, женщина приготовила еще 42 миллиона, но тут уже вмешались правоохранители.

Курьером оказался житель Новосибирска, нашедший неправомерную подработку в мессенджере. За каждую доставку ему обещали 150 тысяч рублей, компенсировали дорогу и проживание. Сейчас задержанному грозит статья 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), он находится под стражей.