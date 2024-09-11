МВД сообщило о телеграм-каналах с обсуждением нападений на российские школы
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Министерство внутренних дел сообщило о случаях создания телеграм-каналов, в которых обсуждаются потенциальные атаки на школы в России. Об этом сообщила «Лента.ру».
Согласно информации МВД, через такие каналы злоумышленники распространяют сообщения об угрозах терактов в образовательных учреждениях.
Вначале администраторы демонстрируют свою «осведомленность» о внутренней жизни этих учреждений, получая информацию заранее из социальных сетей, а затем стремятся запугать людей и дестабилизировать «социальную обстановку».
Ранее сообщалось, что парашютист упал после прыжка в подмосковной Коломне.