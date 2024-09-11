МВД сообщило о телеграм-каналах с обсуждением нападений на российские школы

Министерство внутренних дел сообщило о случаях создания телеграм-каналов, в которых обсуждаются потенциальные атаки на школы в России. Об этом сообщила «Лента.ру».

Согласно информации МВД, через такие каналы злоумышленники распространяют сообщения об угрозах терактов в образовательных учреждениях.

Вначале администраторы демонстрируют свою «осведомленность» о внутренней жизни этих учреждений, получая информацию заранее из социальных сетей, а затем стремятся запугать людей и дестабилизировать «социальную обстановку».

Ранее сообщалось, что парашютист упал после прыжка в подмосковной Коломне.