МВД РФ объявило в розыск задержанного в Польше по делу о нападении на Леонида Волкова

Анатолий Блинов, бывший адвокат Бориса Березовского, который был арестован в Польше по обвинению в нападении на соратника Алексея Навального* и экс-главу Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, теперь разыскивается в России. Это подтверждается данными из базы розыска МВД РФ.

20 сентября стало известно, что польский суд удовлетворил запрос прокуратуры о трехмесячном аресте Блинова. Польская прокуратура предъявила ему три обвинения, одно из которых связано с организацией нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова. В ходе расследования нападения на Волкова были задержаны восемь человек.

Инцидент произошел поздно вечером 12 марта во дворе дома в Вильнюсе, где проживает Волков. Потерпевший был избит и госпитализирован, но после оказания медицинской помощи вернулся домой.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании гражданина Белоруссии по подозрению в организации нападения на Волкова. На тот момент также были задержаны два польских гражданина.

Ранее сообщалось, что за сутки российские средства ПВО перехватили семь западных ракет и 35 БПЛА.

*включен в список террористов и экстремистов.